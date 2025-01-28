В ДНР предложили засеять участки собственников, которые уехали из России

Чтобы бесхозные сельскохозяйственные участки не простаивали, глава ДНР хочет их использовать уже сейчас, до момента обращения собственников или до их изъятия.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин хочет внести изменения в законодательство, чтобы в сельскохозяйственный оборот можно было включать земли, собственники которых выехали за границу.

«Я говорю об участках, находящихся в частной собственности, которые не используются по целевому назначению в связи с выездом собственников или арендаторов за пределы РФ», — объяснил Пушилин.

Также он добавил, что изменения позволят вовлечь в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные участки до момента обращения собственников или изъятия этих земель.