В ДНР предложили засеять участки собственников, которые уехали из России

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин хочет внести изменения в законодательство, чтобы в сельскохозяйственный оборот можно было включать земли, собственники которых выехали за границу.
«Я говорю об участках, находящихся в частной собственности, которые не используются по целевому назначению в связи с выездом собственников или арендаторов за пределы РФ», — объяснил Пушилин.
Также он добавил, что изменения позволят вовлечь в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные участки до момента обращения собственников или изъятия этих земель.
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