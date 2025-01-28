Решение суда: ФНС должна возместить неправомерное списание денег с ЕНС

Налоговики списали с компании в два раза больше налогов, признали свою ошибку и вернули средства на ЕНС. Однако все это время бизнес не мог пользоваться своими деньгами и подал в суд, чтобы получить компенсацию.

Верховный суд рассмотрел жалобу компании «Родник», которая столкнулась с двойным списанием налогов с единого налогового счета (ЕНС).

Со счета организации списали в два раза больше, чем требовалось: 74,98 млн рублей по налогу на имущество за 2022 год, а также 3,07 млн рублей земельного налога за первый квартал 2023 года. Чтобы вернуть деньги компания обратилась в инспекцию, где по результатам сверки нашли ошибку. Излишне списанные суммы вернули на счет. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Однако «Родник» решил не останавливаться и отправился в суд, чтобы получить с инспекции 2,29 млн рублей — это проценты за период, в котором положительное сальдо ЕНС было неправомерно уменьшено. То есть компания все это время не могла распоряжаться своими средствами, т. к. сальдо не было положительным.

Согласно п. 4 ст. 79 НК, налоговая обязана вернуть не только излишне удержанные суммы, но и проценты с них.

Суды нижестоящих инстанций отказывались удовлетворять требование компании, поскольку перевод средств на ЕНС — не процедура принудительного взыскания, а значит права налогоплательщика не были нарушены. Однако Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда решила иначе.

«Неправомерное повторное изъятие денежных средств со счета налогоплательщика в отсутствие соответствующих оснований привело к нарушению прав общества», — сказано в решении ВС.

Дело направили на повторное рассмотрение, поскольку ранее арбитражные суды не проверяли период просрочки возврата незаконно списанных сумм и не рассчитали проценты, которые положены предприятию.