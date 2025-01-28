Для работы на вредных производствах могут снизить возраст

Чтобы выпускники колледжей могли сразу работать, в РСПП предложили установить возрастной порог ниже 18 лет для сотрудников вредных производств.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил установить ниже 18 лет возрастной порог для работы на вредных химических и металлургических предприятиях. Это нужно сделать из-за нехватки кадров в промышленности.

«Ученики колледжей заканчивают обучение профессиональное до достижения совершеннолетия, и на многих производствах, для которых их готовили, они не могут пойти работать полноценными работниками на металлургические предприятия, в химическую промышленность», — сказал Шохин.

Установленные ограничения по возрасту сотрудников вредных производств пересматривали последний раз 20 лет назад. Сейчас технологии изменились, а списки производств уже не соответствуют стандартам, которые есть в этих отраслях.