За фальсификацию продукции хотят ввести уголовную ответственность

Представители общественности собираются усовершенствовать контроль за нелегальным оборотом промышленной продукции, продуктов питания, а также обуви для детей.

Общественная палата (ОП) хочет усилить меры противодействия нелегальному обороту промышленной продукции. Среди предложений — ввести уголовную ответственность за производство, сбыл или ввоз в РФ фальсифицированных пищевых продуктов.

«Пищевые комбинаты, создаваемые для социальных нужд, должны строго соблюдать все требования качества и безопасности», — сказано в телеграм-канале ОП.

Представители общественности также считают, что нужно усовершенствовать надзор за производителями обуви для детей и подростков, проводить профилактические визиты к продавцам.

Некоммерческий сектор просят организовать информационные кампании и просветительные мероприятия о вреде контрафактной продукции.