⚡️ Итоги дня: российские телеканалы хотят взыскать с Google сумму с 39 нулями, мошенники взломали аккаунты Ozon, а магазины «Светофор» могут приостановить работу

Требования российских телеканалов к Google превысили 1,8 дуодециллиона рублей, это единица с 39 нулями. Сумма оказалась больше всего ВВП мира.

В Москве может приостановить работу почти половина магазинов «Светофор». По четырем судебным искам уже приняли решения о приостановке работы магазинов на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Предновогодние продажи подделок известных брендов на маркетплейсах выросли в два раза. В декабре 2024 года объемы продаж «продукции, имитирующей люксовые бренды» на двух крупнейших маркетплейсах в fashion-сегменте выросли более чем в два раза – до 27 млрд против 12 млрд рублей в декабре 2023 года.

Мошенники взломали аккаунты поддержки Ozon в VK. Россиянам массово рассылали скам-ссылки с обещаниями розыгрыша денег в честь «‎годовщины маркетплейса». Чтобы получить подарок, нужно оплатить пошлину. Сейчас компания вернула себе аккаунты.