⚡️ Итоги дня: российские телеканалы хотят взыскать с Google сумму с 39 нулями, мошенники взломали аккаунты Ozon, а магазины «Светофор» могут приостановить работу

Требования российских телеканалов к Google превысили 1,8 дуодециллиона рублей, это единица с 39 нулями. Сумма оказалась больше всего ВВП мира.
В Москве может приостановить работу почти половина магазинов «Светофор». По четырем судебным искам уже приняли решения о приостановке работы магазинов на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Предновогодние продажи подделок известных брендов на маркетплейсах выросли в два раза. В декабре 2024 года объемы продаж «продукции, имитирующей люксовые бренды» на двух крупнейших маркетплейсах в fashion-сегменте выросли более чем в два раза – до 27 млрд против 12 млрд рублей в декабре 2023 года.
Мошенники взломали аккаунты поддержки Ozon в VK. Россиянам массово рассылали скам-ссылки с обещаниями розыгрыша денег в честь «годовщины маркетплейса». Чтобы получить подарок, нужно оплатить пошлину. Сейчас компания вернула себе аккаунты.
В Уфе похитили ребенка, который был частью скульптуры, посвященной многодетной семье.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предлагает запретить продавать чехлы для маскировки алкоголя. «Квасить в общественных местах запрещено законом. Причем неважно, из какой тары, будь то бутылка в пакете, фляжка или банка в чехле с логотипом кока-колы. То есть в любом случае это нарушение», — сказал он.
В Москве третий день подряд побит температурный рекорд. Столбики термометров на базовой метеостанции в Москве показали плюс 4,4 градуса в ночь с 28 на 29 января, что на 1,5 градуса выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 2001 году.
29 января наступил Новый год в Китае. Он начинается в первый день лунного календаря и завершается Фестивалем фонарей на 15-й день. То есть отмечать будут до 12 февраля.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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