Малый бизнес получил на 92% больше льготной лизинговой поддержки

В 2024 году «дочка» Корпорации МСП компания «МСП Лизинг» предоставила малому и среднему бизнесу льготное финансирование на 4,6 млрд рублей. Это на 92% больше показателей 2023 года.

На 80% увеличилось число бизнесменов, которым стал интересен льготный лизинг. Поддержкой воспользовался 391 предприниматель. Больше половины объема лизинга получили предприятия из сферы машиностроения и металлообработки (51%). По 12% пришлось на химическую и пищевую отрасли, 7% — на легкую промышленность, а 5% — на полиграфию.

В феврале 2025 года Корпорация МСП снова начнет принимать заявки на льготный лизинг.

«В 2024 году региональный охват льготным лизингом расширился, договоры на привлечение лизингового финансирования заключили предприятия из 65 субъектов РФ, годом ранее – из 52», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Льготная программа позволяет по низким ставкам приобрети имущество для модернизации и наращивания производства. Например, в 2024 году это были 6% для отечественного оборудования и 8% для зарубежного.