«Курорты Кавказских Минеральных Вод» станут особой экономической зоной

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что в прошлом году регион посетило 9,5 млн туристов, в стадии строительства сейчас находятся порядка 18 санаториев.

«Но дополнительных площадок под строительство мы не создаем из‑за инфраструктурных ограничений. Поэтому мы вышли с инициативой о создании четырех новых экономических зон общей площадью около полутора тысяч гектаров для развития санаторно-курортной деятельности», — сообщил он.

Зампредседателя правительства Ставрополья Николай Афанасов отметил, что 1 марта 2024 года в Минэкономразвития РФ была отправлена заявка о создании ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Курорты Кавказских Минеральных Вод». Запланированные инвестиции – до 500 млрд рублей.

На сегодня с 15 «якорными» инвесторами из числа российских компаний заключены соглашения о намерениях по реализации инвестпроекта. Планируется создать 16 тыс. новых рабочих мест в отрасли туризма и отдыха, номерной фонд составит около 19 тыс. номеров.