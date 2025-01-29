Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

«Курорты Кавказских Минеральных Вод» станут особой экономической зоной

Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал создание особой экономической зоны (ОЭЗ) для развития туристско-рекреационного потенциала Ставрополья.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что в прошлом году регион посетило 9,5 млн туристов, в стадии строительства сейчас находятся порядка 18 санаториев.

«Но дополнительных площадок под строительство мы не создаем из‑за инфраструктурных ограничений. Поэтому мы вышли с инициативой о создании четырех новых экономических зон общей площадью около полутора тысяч гектаров для развития санаторно-курортной деятельности», — сообщил он.

Зампредседателя правительства Ставрополья Николай Афанасов отметил, что 1 марта 2024 года в Минэкономразвития РФ была отправлена заявка о создании ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Курорты Кавказских Минеральных Вод». Запланированные инвестиции – до 500 млрд рублей.

На сегодня с 15 «якорными» инвесторами из числа российских компаний заключены соглашения о намерениях по реализации инвестпроекта. Планируется создать 16 тыс. новых рабочих мест в отрасли туризма и отдыха, номерной фонд составит около 19 тыс. номеров.

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