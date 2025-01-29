❓ Самозанятые не понимают, какие статотчеты и когда им сдавать

В частности, такой вопрос задали в telegram-чате ФНС.
Налоговики посоветовали обратиться за разъяснениями в Росстат.
Между тем недавно Росстат сообщил, что в настоящее время отсутствуют формы статотчетности в отношении самозанятых.
В случае разработки и утверждения этих форм информация будет размещена на официальном сайте Росстата.
Вместе с тем есть письмо Минфина от 04.12.2024 № 03-11-11/122074, в котором говорится, что статданные за самозанятых в Росстат будет передавать ФНС. Ведь чтобы получить данные, не всегда нужно собирать их непосредственно у респондентов.
Росстат будет руководствоваться принципом рационального выбора источников для формирования статистической информации, пояснил Минфин.
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