❓ Самозанятые не понимают, какие статотчеты и когда им сдавать

В число респондентов для статотчетности с 2025 года включены самозанятые. Но пока они не понимают, какие отчеты им надо сдавать и надо ли вообще.

В частности, такой вопрос задали в telegram-чате ФНС.

Налоговики посоветовали обратиться за разъяснениями в Росстат.

Между тем недавно Росстат сообщил, что в настоящее время отсутствуют формы статотчетности в отношении самозанятых.

В случае разработки и утверждения этих форм информация будет размещена на официальном сайте Росстата.

Вместе с тем есть письмо Минфина от 04.12.2024 № 03-11-11/122074, в котором говорится, что статданные за самозанятых в Росстат будет передавать ФНС. Ведь чтобы получить данные, не всегда нужно собирать их непосредственно у респондентов.

Росстат будет руководствоваться принципом рационального выбора источников для формирования статистической информации, пояснил Минфин.