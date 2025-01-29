Откорректировать листы 8 и 9 в декларации по НДС можно двумя способами

Если после сдачи декларации по НДС возникла необходимость уменьшить вычеты (убрать строки из листа 8), то нужно сдать уточненную декларацию.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

В уточненной декларации в разделах 8 и 9 указывается признак актуальности:

0 – если в прошлой декларации этот раздел не был заполнен (то есть в уточненке вы его заполняете впервые) либо вы вносите в него изменения;

1 – если ранее представленные сведения не меняются.

По исправлениям допустимы два варианта: дополнительный лист книги, где аннулировать ошибочные счета-фактуры (запись с минусом).

удалить ошибочные счета-фактуры из книги покупок, без всяких доплистов.

До сдачи уточненки с налогом к доплате нужно убедиться, что имеется достаточное положительное сальдо ЕНС для погашения налоги и пени. В противном случае будет штраф.

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