С февраля дополнительно повысили пенсии. Хотя де-юре с января

Страховые пенсии дополнительно проиндексированы не на 7,3, а 9,5 процентов.

С января 2025 года страховые пенсии были увеличены на 7,3% исходя из прогнозного уровня инфляции. Но фактический уровень инфляции составил 9,5%. В связи с этим размер пенсий дополнительно проиндексирован до этого уровня — чтобы прошлогодняя пенсия стала на 9,5% больше.

Это закреплено постановлением Правительства РФ от 23.01.2025 № 34.

Новый размер пенсии в 2025 году:

стоимость одного пенсионного коэффициента — 145,69 руб.;

размер фиксированной выплаты — 8 907,70 руб.

Индексация распространяется на пенсии начиная с января 2025 года. Вместе с выплатой за февраль пенсионеры получат доплату за январь.

Об этом сообщает телеграм-канал портала Госуслуги.