С февраля дополнительно повысили пенсии. Хотя де-юре с января

С января 2025 года страховые пенсии были увеличены на 7,3% исходя из прогнозного уровня инфляции. Но фактический уровень инфляции составил 9,5%. В связи с этим размер пенсий дополнительно проиндексирован до этого уровня — чтобы прошлогодняя пенсия стала на 9,5% больше.
Это закреплено постановлением Правительства РФ от 23.01.2025 № 34.
Новый размер пенсии в 2025 году:
стоимость одного пенсионного коэффициента — 145,69 руб.;
размер фиксированной выплаты — 8 907,70 руб.
Индексация распространяется на пенсии начиная с января 2025 года. Вместе с выплатой за февраль пенсионеры получат доплату за январь.
Об этом сообщает телеграм-канал портала Госуслуги.
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