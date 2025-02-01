Экономически значимых организаций в России стало на три больше

Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), включив в него еще три компании.

Распоряжение от 23.01.2025 № 86-р кабмина добавило в список:

АО «Евраз НТМК».

АО «Иркутсккабель».

ОАО «Кирскабель».

Эмитенты из этого списка и вступающие в их прямое владение лица не должны раскрывать определенную информацию, которая, в обычном случае, должна раскрываться в соответствии с действующим законодательством.

Евраз НТМК — одно из крупнейших интегрированных металлургических предприятий России. Комбинат расположен в Нижнем Тагиле. Иркутсккабель и Кирскабель — крупнейшие российские предприятия, выпускающие широкий ассортимент кабелей и проводов. Заводы находятся под управлением АО «УК Ункомтех».

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры. Либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов — например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Ранее в перечень ЭЗО уже было включено 14 компаний. В первоначальную редакцию документа в марте 2024 года попали юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-Банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и «Азбука вкуса», производителем удобрений «Акрон». Затем, в частности, в перечень была добавлена ПАО «Группа Русагро».

Эти моменты уточняет Центр раскрытия корпоративной информации.