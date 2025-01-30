При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по ОС, которым уже больше 10 лет

Особенности восстановления НДС по недвижимости прописаны в статье 171.1 НК.
Там сказано, что не надо восстанавливать НДС по ОС, с момента ввода которых в эксплуатацию прошло не менее 15 лет.
При этом восстановленный НДС надо отражать в декларации каждого календарного года из 10 лет — начиная с года, в котором был ввод в эксплуатацию.
Надо ориентироваться на срок в 10 лет. Если с момента ввода ОС в эксплуатацию прошло 10 лет, то восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН не надо.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117702.
Что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН, мы разбирали тут.
Восстановление НДС с ОС мы разбирали тут.
Комментарии2
Вообще ничего не понятно. Допустим ООО на ОСНО в 2016м купили офис с НДС, весь "входящий" НДС использовали сразу включив в книгу покупок. С 2025го решили перейти на УСН. Если на УСН мы переходим с 01.01.2025 то НДС с недоамортизированной (остаточной) стоимости я, вроде бы, должна восстановить в книге продаж декларации НДС 4го квартала 2024 года. Что это вообще означает : "Согласно пункту 4 статьи 171.1 Кодекса налогоплательщик обязан отражать восстановленную сумму налога в налоговой декларации, представляемой в налоговые органы по месту своего учета за последний налоговый период каждого календарного года из десяти лет начиная с года, в котором наступил момент, указанный в пункте 4 статьи 259 Кодекса." ? Корректуры подать за 10 лет? Отразив остаточный НДС по 1/10й части? Пеню за 10 лет получить??? Что за жутко сформулированная фраза.
И почему: "Таким образом, в случае если на дату перехода налогоплательщика с общей системы налогообложения на упрощенную систему налогообложения им эксплуатируются объекты недвижимости (объекты основных средств), с момента ввода которых в эксплуатацию у такого налогоплательщика прошло более десяти лет, то в данном случае у налогоплательщика отсутствует обязанность по восстановлению сумм налога на добавленную стоимость, принятых к вычету по таким объектам недвижимости (объектам основных средств)."
То есть, условному ООО купившему офис в 2016 году имеет смысл подождать с переходом на УСН до 2027 года, чтобы офису исполнилось больше 10 лет, и можно "восстанавливать" и не платить остаточный НДС??? А он не маленький, ведь у офиса срок амортизации 30 лет, что означает за 10 лет самортизировано на 1/3 и светит вернуть государству 2/3 входного НДС.
да
а с этим свои нюансы. Минфин в этом письме лишь разъяснил, что если прошло 10 лет, можно не восстанавливать.
А КАК восстанавливать, если не прошло 10 лет - это другой вопрос. Минфин его в этом письме не рассматривал. А вопрос это интересный.
ФНС считает, что норма про восстановление в течение 10 лет формально вообще не касается перехода с ОСНО на УСН.
Она касается начала ведения безндсной деятельности на ОСНО. А при переходе с ОСНО на УСН надо восстанавливать не в течение 10 лет, а в 4 кв накануне перехода.
То есть при переходе с ОСНО на УСН на ст. 171.1 НК надо ориентироваться только в части срока НЕвосстановления НДС, который составляет 10 лет. Если срок соблюден, то ок. Если он не соблюден, то далее ориентируемся на другие нормы НК в части восстановления НДС, по которым срок восстановления - 4 квартал.