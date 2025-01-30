При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по ОС, которым уже больше 10 лет

При переходе с ОСНО на УСН без НДС нужно восстановить НДС по недвижимости. Но только в том случае, если при ОСНО она амортизировалась менее 10 лет.

Особенности восстановления НДС по недвижимости прописаны в статье 171.1 НК.

Там сказано, что не надо восстанавливать НДС по ОС, с момента ввода которых в эксплуатацию прошло не менее 15 лет.

При этом восстановленный НДС надо отражать в декларации каждого календарного года из 10 лет — начиная с года, в котором был ввод в эксплуатацию.

Надо ориентироваться на срок в 10 лет. Если с момента ввода ОС в эксплуатацию прошло 10 лет, то восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН не надо.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117702.

Что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН, мы разбирали тут.

Восстановление НДС с ОС мы разбирали тут.