Два дня до повышения цен! Успейте купить курсы по выгодной стоимости — старт потока 1 февраля

С 1 января 2025 года бухгалтеры работают уже по новым правилам — применяют новые ставки НДФЛ и налога на прибыль, считают НДС на УСН, заполняют новые формы деклараций по УСН, налогу на прибыль, на имущество и др.
Чтобы вам было проще справляться с новыми обязанностями, мы обновили наши курсы повышения квалификации и профпереподготовки и добавили туда уроки, которые помогут вам уверенно работать с изменениями, вступившими в силу 1 января.
Поторопитесь — только до пятницы, 31 января, вы можете купить курсы по прошлогодним ценам. Обучение начнется 1 февраля.
Выбирайте курсы и скорее занимайте места.
После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Аналитик 1С
Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.
Вы научитесь:
анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;
создавать функциональные модели;
работать с базами данных и конфигурациями 1С;
использовать аналитические инструменты.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 82% до 31 января: 10 900 рублей вместо
59 900 рублей.
Обучение начнется 1 февраля.
Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП
На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 76% до 31 января: 7 900 рублей вместо
32 890 рублей.
Обучение начнется 1 февраля.
Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ
На новом курсе вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 57% до 31 января: 6 900 рублей вместо
15 900 рублей.
Обучение начнется 1 февраля.
Бухгалтер маркетплейса
На курсе вы научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Сможете оказывать весь комплекс необходимых услуг: от подписания договора с маркетплейсом до составления отчетности для налоговой.
Мы обновили программу курса и добавили туда все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН или АУСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 10% до 31 января: 28 600 рублей вместо
31 900 рублей.
Обучение начнется 1 февраля.
Больше курсов повышения квалификации по прошлогодним ценам в каталоге «Клерка».
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