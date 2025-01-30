Два дня до повышения цен! Успейте купить курсы по выгодной стоимости — старт потока 1 февраля

До пятницы, 31 января, включительно у вас есть возможность купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки по прежним ценам и сразу приступить к обучению. Мы обновили программы курсов и добавили туда уроки по всем изменениям реформы, вступившим в силу 1 января и позже. Поторопитесь — количество мест ограничено.

С 1 января 2025 года бухгалтеры работают уже по новым правилам — применяют новые ставки НДФЛ и налога на прибыль, считают НДС на УСН, заполняют новые формы деклараций по УСН, налогу на прибыль, на имущество и др.

​​Чтобы вам было проще справляться с новыми обязанностями, мы обновили наши курсы повышения квалификации и профпереподготовки и добавили туда уроки, которые помогут вам уверенно работать с изменениями, вступившими в силу 1 января.

Поторопитесь — только до пятницы, 31 января, вы можете купить курсы по прошлогодним ценам. Обучение начнется 1 февраля.

Выбирайте курсы и скорее занимайте места.

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 82% до 31 января: 10 900 рублей вместо 59 900 рублей.

Обучение начнется 1 февраля.

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На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 76% до 31 января: 7 900 рублей вместо 32 890 рублей.

Обучение начнется 1 февраля.

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На новом курсе вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 57% до 31 января: 6 900 рублей вместо 15 900 рублей.

Обучение начнется 1 февраля.

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На курсе вы научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Сможете оказывать весь комплекс необходимых услуг: от подписания договора с маркетплейсом до составления отчетности для налоговой.

Мы обновили программу курса и добавили туда все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН или АУСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 10% до 31 января: 28 600 рублей вместо 31 900 рублей.

Обучение начнется 1 февраля.

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