💡 К приему платежей в цифровых рублях бизнес нужно подготовить. Эксперт рассказал как

Банк России пока не сдвигает сроки массового запуска в обращение цифровой национальной валюты — старт операций с цифровым рублем запланирован на 1 июля 2025 года.
У нового типа российской валюты есть ключевые преимущества:
до 31 декабря 2025 года российские компании не будут платить комиссию за проведение операций с цифровыми рублями;
за открытие и обслуживание кошелька ни бизнесу, ни физическим лицам платить не придется;
с 1 января 2026 года начнет действовать комиссия для юридических лиц в размере 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей.
Это настолько конкурентная комиссия по сравнению с банковским эквайрингом, что некоторые эксперты по финансам прогнозируют подорожание банковских услуг для бизнеса.
Эксперт и директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев рекомендует всем предпринимателям наладить оплату в цифровых рублях. ЦБ уже озвучивал свои ожидания: более 60% транзакций в цифровом формате в 2025 году. Также регулятор намерен сократить объем наличных расчетов в России и уменьшить теневую экономику, сделать финансовые операции максимально видимыми, прозрачными и контролируемыми.
«Скорее всего, цифровой рубль получит такую же мощную информационную поддержку, как и Система быстрых платежей, которая быстро набрала обороты и объемы расчетов. Несмотря на то, что цифровой рубль не предполагает системы кешбэка, можно ожидать специальные программы лояльности — например, скидки и акции для пользователей при оплате цифровым рублем.
Важное преимущество, на которое делает ставку ЦБ при анонсировании цифровой валюты, возможность оплаты без интернета — с помощью специального счета и Bluetooth или NFC. Подтверждение этой опции ни регулятор, ни участники пилота пока не предоставили, но анонсирована она достаточно уверенно».
Чтобы принимать платежи в цифровых рублях нужно:
открыть специальный цифровой кошелек или счет в банке-участнике платформы цифрового рубля;
интегрировать метод оплаты цифровым рублем в системы продаж;
оценить затраты на внедрение: придется обновить платежные системы и программное обеспечение, существующие платежные шлюзы и, возможно, провести интеграцию с платформами ЦБ.
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