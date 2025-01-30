💡 К приему платежей в цифровых рублях бизнес нужно подготовить. Эксперт рассказал как

Старт операций с цифровым рублем запланирован на 1 июля 2025 года, до этого момента у предпринимателей есть шанс подготовиться к внедрению новой формы валюты и получить конкурентное преимущество.

Банк России пока не сдвигает сроки массового запуска в обращение цифровой национальной валюты — старт операций с цифровым рублем запланирован на 1 июля 2025 года.

У нового типа российской валюты есть ключевые преимущества:

до 31 декабря 2025 года российские компании не будут платить комиссию за проведение операций с цифровыми рублями;

за открытие и обслуживание кошелька ни бизнесу, ни физическим лицам платить не придется;

с 1 января 2026 года начнет действовать комиссия для юридических лиц в размере 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей.

Это настолько конкурентная комиссия по сравнению с банковским эквайрингом, что некоторые эксперты по финансам прогнозируют подорожание банковских услуг для бизнеса.

Эксперт и директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев рекомендует всем предпринимателям наладить оплату в цифровых рублях. ЦБ уже озвучивал свои ожидания: более 60% транзакций в цифровом формате в 2025 году. Также регулятор намерен сократить объем наличных расчетов в России и уменьшить теневую экономику, сделать финансовые операции максимально видимыми, прозрачными и контролируемыми.

«Скорее всего, цифровой рубль получит такую же мощную информационную поддержку, как и Система быстрых платежей, которая быстро набрала обороты и объемы расчетов. Несмотря на то, что цифровой рубль не предполагает системы кешбэка, можно ожидать специальные программы лояльности — например, скидки и акции для пользователей при оплате цифровым рублем.

Важное преимущество, на которое делает ставку ЦБ при анонсировании цифровой валюты, возможность оплаты без интернета — с помощью специального счета и Bluetooth или NFC. Подтверждение этой опции ни регулятор, ни участники пилота пока не предоставили, но анонсирована она достаточно уверенно».

Чтобы принимать платежи в цифровых рублях нужно: