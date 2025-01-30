Стажировку можно проходить в Госдуме

Молодые специалисты знакомятся с работой ГД в командах депутатов Марии Бутиной (член комитета по международным делам) и Татьяны Буцкой (первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства).

Проект помогает молодым специалистам знакомиться с процессом трудоустройства, находить подходящие практики и получать поддержку при подготовке к ним.

В команде Татьяны Буцкой студенты посещают заседания комитетов и мероприятия, готовят аналитические, информационные, новостные и справочные материалы, ведут деловую переписку, готовят анонсы и интервью.

«Cвежий взгляд ребят был очень ценен для нашей работы», – отметила Буцкая.

В приемной Марии Бутиной стажеры работают над созданием информационно-аналитических справок, переводами текстов и видеоматериалов, взаимодействуют с международными СМИ.