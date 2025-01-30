40+ банков будут выдавать в 2025 году льготные кредиты АПК. В том числе на новые направления

Комитет по аграрным вопросам Госдумы заслушал информацию Минсельхоза о реализации программы льготного кредитования агропромышленного комплекса (АПК) в 2025 году.

С информацией о льготных кредитах-2025 для сельскохозяйственных товаропроизводителей выступила директор Департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза Галина Фомина.

В соответствии с распоряжением Правительства от 20.01.2025 № 64-р на планируемые к заключению в 2025 году льготные кредиты предусмотрено 42,1 млрд рублей.

Кроме того, 6,6 млрд рублей предусмотрено на льготное кредитование мероприятий нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Отвечая на вопросы депутатов, Галина Фомина отметила, что «в настоящее время уже 40 банков заявились в качестве участников программы льготного кредитования АПК в 2025 году, в том числе 10 новых банков». Основным банком финансовой поддержки аграриев по-прежнему остается Россельхозбанк.

Все ключевые банки подтвердили, что оставят льготное кредитование сезонных работ на уровне 2024 года.

«С 2025 года в приоритетные направления использования льготных кредитов включены новые направления. В том числе возможно получение льготных краткосрочных кредитов на приобретение люцерны для производства кормов, инвестиционных кредитов на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение свиноводческих комплексов, производство пищевых и кормовых добавок, ферментных препаратов из продукции, не относящейся к сельскохозяйственной и другие направления», — подчеркнула Фомина.

Программа льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей действует с 2017 года и позволяет получать краткосрочные (до 2 лет) и инвестиционные (до 15 лет) займы.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подчеркнул: «Высокий спрос на льготное кредитование АПК связан с инфляционными процессами в экономике, ростом себестоимости производства и продолжением инвестиционного развития предприятий. У нас впереди посевная, и кредиты на проведение сезонных работ должны оставаться доступными как для крупных агрохолдингов, так и для фермерских хозяйств. Для фермеров это зачастую единственный финансовый инструмент для развития своего бизнеса».