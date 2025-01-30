Когда налог по патенту можно уменьшить на взносы за 2024 год, уплаченные в 2025-м

Налог по ПСН за 2024 год можно уменьшить на:
фиксированные взносы за 2024 год;
взносы 1% за 2024 год;
взносы 1% за 2023 год (если не уменьшали на них налог за 2023 год).
Если у ИП есть работники, то взносы за работников также уменьшают налог, но только в периоде их уплаты.
Таким образом, взносы за работников за 2024 год, уплаченные в 2025 году, уменьшают налог по ПСН за 2025 год.
Уменьшить на них налог за 2024 год не получится.
Об этом сообщает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков.
ИП с работниками может уменьшить свой налог за 2024 год не более чем на 50% на:
фиксированные взносы за 2024 год независимо от их уплаты;
взносы 1% за 2024 год независимо от их уплаты;
взносы 1% за 2023 год (если не уменьшал на них налог за 2023 год) независимо от их уплаты;
взносы за работников, уплаченные в 2024 году.
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