Когда налог по патенту можно уменьшить на взносы за 2024 год, уплаченные в 2025-м

Если у ИП на ПСН нет работников, он может уменьшить налог по патентам за 2024 год на свои фиксированные взносы независимо от того, когда они уплачены.

Налог по ПСН за 2024 год можно уменьшить на:

фиксированные взносы за 2024 год;

взносы 1% за 2024 год;

взносы 1% за 2023 год (если не уменьшали на них налог за 2023 год).

Если у ИП есть работники, то взносы за работников также уменьшают налог, но только в периоде их уплаты.

Таким образом, взносы за работников за 2024 год, уплаченные в 2025 году, уменьшают налог по ПСН за 2025 год.

Уменьшить на них налог за 2024 год не получится.

Об этом сообщает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков.

ИП с работниками может уменьшить свой налог за 2024 год не более чем на 50% на: