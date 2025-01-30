ИП на ПСН может скачать патент в своем личном кабинете

Скачать документ «Патент на право применения ПСН», направленный налоговым органом, можно в ЛК ИП одним из двух способов.

1. Нажать на «конверт» в правом верхнем углу ЛК ИП, далее в блоке «Последние события» подраздела «Документооборот» надо выбрать «Сообщения ФНС».

2. Нажать на ФИО ИП в верхней части экранной формы ЛК ИП, в блоке «Мои системы налогообложения» выбрать подраздел «ПСН», в котором можно ознакомиться с действующим (на момент просмотра) патентом. Для скачивания необходимо перейти по ссылке «Перейти к скачиванию».

Если отправка заявления на получение патента была по ТКС, то ФНС делает попытку отправки патента сначала по ТКС. В случае неудачной попытки отправки по ТКС патент будет направлен в ЛК ИП.

Такое разъяснение налоговики дают в своем сервисе ответов на частые вопросы.