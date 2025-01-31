Резиденты ОЭЗ Калининграда платят налог на прибыль по половине новой ставки

У резидентов ОЭЗ в Калининградской области есть льгота по налогу на прибыль: 6 лет они считают налог по ставке 0%, а потом еще 6 лет по 50% от общей ставки.

В НК нет норм, предусматривающих стабилизацию налогообложения для резидентов ОЭЗ в Калининградской области.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.12.2024 № 03-03-06/1/123874.

Таким образом, резиденты ОЭЗ в Калининградской области с 01.01.2025 обязаны применять общеустановленную ставку по налогу на прибыль (25%).

При этом данная ставка может быть уменьшена на 50%.

Ранее ФНС в письме от 16.07.2024 № СД-4-3/8056@ сообщала, что в НК реализована так называемая «дедушкина оговорка» – принцип защиты инвестора от изменения законодательства, и поэтому для резидентов ОЭЗ с 2025 года ничего не поменяется.

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