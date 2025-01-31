😭 В феврале не будет длинных выходных

23 февраля – по норме ТК праздник (День защитника Отечества). В 2025 года он попадает на воскресенье. Поэтому при пятидневке не будет сокращенного на 1 час рабочего дня.

В феврале будет 20 рабочих и 8 выходных дней, включая один праздничный.

Производственный календарь на 2025 год смотрите здесь.

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