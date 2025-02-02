😲 В России самая высокая инфляция за 2024 год из всех стран ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза годовая инфляция по итогам декабря 2024 года:

в Армении — зафиксирована на уровне 1,5%;

Белоруссии – 5,2%;

Казахстане – 8,6%;

Киргизии – 6,3%;

России – 9,5%.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года годовая инфляция замедлилась в Беларуси на 0,6 п.п., Казахстане – на 1,2 п.п. и Кыргызстане – на 1,0 п.п. Некоторое ускорение динамики цен наблюдалось в Армении и России – на 2,1 п.п.

В структуре потребительских цен замедление инфляции отмечалось на продовольственные товары в Беларуси и Казахстане, непродовольственные – в Армении, Казахстане и Кыргызстане, на услуги – в Армении, Беларуси и Кыргызстане.

ЕЭК указывает, что предпринятые правительствами меры по ограничению роста потребительских цен и сохранение центральными (национальными) банками более жестких денежно-кредитных условий способствовали поддержанию стабильности цен.