Итоги дня: за искажение отчетности задержали финансистов «Роснано», москвич нашел 1 млн рублей, а в Сочи сделают насыпной остров

Финансистов «Роснано» задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2017 году они предоставили единственному акционеру общества — Российской Федерации — искаженные сведения о финансовом положении. Это было нужно, чтобы у компании не отозвали выданные госгарантии и не урезали финансирование. Понадобилось скрыть неудовлетворительные экономические результаты.

Число покупок лотерейных билетов по итогам 2024 года выросло на 30% относительно итогов 2023 года. Обычно на одну покупку приходится два-три лотерейных билета. Зачастую лотерейные билеты покупают в преддверии 23 февраля или 8 марта.

Житель Москвы нашел 1 млн рублей в пакете в районе Рублевского шоссе. Он отнес деньги в полицию, где быстро нашли владельца. Им оказался 88-летний мужчина, который хотел переложить деньги с одного счета на другой, но потерял все накопления по дороге. За благородный поступок москвича отблагодарили на 100 тыс. рублей.

В России рекордно подешевел 16 Pro Max — сразу на 20%. Теперь он стоит 120 тыс. рублей, хотя не старте продаж цена составляла 195 тыс.

На складах в России скопилось порядка 700 тыс. автомобилей. Это почти вдвое выше уровня 2024-го. Продавцы опасаются кризиса на фоне прогнозов падения спроса.

Доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 тыс. рублей выросла в 2023 году до рекордных 11,4%. В целом в 2023 году доходы граждан демонстрировали рост: доля россиян, которые в месяц получали до 45 тыс. рублей, снизилась на 6 п.п.