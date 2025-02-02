МВД: 5 фейков о цифровом рубле

Фактчекинговые ресурсы фиксируют многочисленные фейки о цифровом рубле, распространяемые по соцсетям и чатам. МВД привело основные.

Фейк 1. Всех бюджетников принудительно переведут на цифровые рубли

На самом деле, таких планов у государства нет. Выбор остается за получателем средств: наличные в кассе, на почте или безналичными на карту «Мир».

Фейк 2. Цифровые деньги — это цифровой виртуальный код, созданный ЦБ, который не подчиняется нашему правительству. Это криптовалюта.

Цифровые рубли, так же, как бумажные и металлические деньги, будет выпускать Банк России. Если кто-то переведет вам цифровые рубли, в любой момент можно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные.

Фейк 3. У цифрового рубля есть срок годности

Никакого срока годности у цифровых рублей нет и сгореть они не могут, точно так же, как и безналичные рубли на счетах в банках. Это не бонусные баллы, а одна из форм национальной валюты.

Фейк 4. Цифровой рубль имеет свой курс

В России одна денежная единица — рубль. Его курс по отношению к иностранной валюте формируется вне зависимости от его формы. Цифровой рубль — это третья форма рубля, которая не исключает первые две: наличные и безналичные.

Фейк 5. С помощью цифрового рубля вводятся ограничения трат и тотальный контроль за населением

Информация об остатках на цифровых кошельках защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках. Никакого «цифрового концлагеря», как предполагают пользователи, не ожидается. Храниться средства будут в цифровых кошельках, которые открываются на платформе ЦБ. Доступ к ним довольно привычный каждому — мобильное приложение или интернет-банк.

Эти сведения приводит телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции России» со ссылкой на фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа».