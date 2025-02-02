МВД: 5 фейков о цифровом рубле

Фейк 1. Всех бюджетников принудительно переведут на цифровые рубли
На самом деле, таких планов у государства нет. Выбор остается за получателем средств: наличные в кассе, на почте или безналичными на карту «Мир».
Фейк 2. Цифровые деньги — это цифровой виртуальный код, созданный ЦБ, который не подчиняется нашему правительству. Это криптовалюта.
Цифровые рубли, так же, как бумажные и металлические деньги, будет выпускать Банк России. Если кто-то переведет вам цифровые рубли, в любой момент можно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные.
Фейк 3. У цифрового рубля есть срок годности
Никакого срока годности у цифровых рублей нет и сгореть они не могут, точно так же, как и безналичные рубли на счетах в банках. Это не бонусные баллы, а одна из форм национальной валюты.
Фейк 4. Цифровой рубль имеет свой курс
В России одна денежная единица — рубль. Его курс по отношению к иностранной валюте формируется вне зависимости от его формы. Цифровой рубль — это третья форма рубля, которая не исключает первые две: наличные и безналичные.
Фейк 5. С помощью цифрового рубля вводятся ограничения трат и тотальный контроль за населением
Информация об остатках на цифровых кошельках защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках. Никакого «цифрового концлагеря», как предполагают пользователи, не ожидается. Храниться средства будут в цифровых кошельках, которые открываются на платформе ЦБ. Доступ к ним довольно привычный каждому — мобильное приложение или интернет-банк.
Эти сведения приводит телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции России» со ссылкой на фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа».
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