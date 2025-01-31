Налоговики изменили методику оценки юридических лиц в АИС «Налог-3»

В оценку деятельности компаний добавили два критерия. Они связаны с долгами по обязательным платежам.

С 10 февраля 2025 года начнет действовать приказ ФНС от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@. Согласно документу, налоговики будут применять новый подход к оценке финансово-хозяйственной деятельности юрлиц, которая проходит на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» АИС «Налог-3».

В состав критериев оценки войдут следующие параметры:

отсутствие долга по обязательным платежам свыше 30 тыс. рублей на первое число месяца, в котором проходит оценка;

отсутствие долга по обязательным платежам более 1% от размера активов и 3 тыс. рублей одновременно. Этот показатель будут смотреть по данным на 1 января года проведения оценки.

Выписку с обновленными результатами оценки можно сформировать как по стандартному шаблону (где будет основной набор критериев и показателей), так и по дополнительным параметрам (с дополнительным набором критериев и их комбинацией).