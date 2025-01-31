Изменились правила предоставления скидок по взносам на травматизм

Обстрелы и террористические акты больше не будут влиять на решение о предоставлении работодателям скидки по страховым взносам.

Кабмин утвердил изменения в механизм скидок и надбавок по страховым взносам на травматизм.

Теперь на расчет скидок и надбавок не будут влиять несчастные случаи на производстве, которые произошли в результате обстрелов или террористических актов. Об этом сказано в постановлении правительства от 28.01.2025 № 56.

Для получения скидки по страховым взносам на травматизм работодателю больше не нужно подавать заявление в Социальный фонд по месту своей регистрации. Он сможет это сделать в любом отделении.

Согласно новым правилам, решение Соцфонда об установлении скидки или надбавки можно обжаловать не только в суде, но и в вышестоящем органе СФР.

Сейчас работодатель имеет право получить скидку к страховому тарифу, если показатели компании меньше тех, что установлены Соцфондом для основного вида деятельности этой организации. Когда показатели превышают допустимое значение, фирма будет платить взносы с надбавкой к тарифу.