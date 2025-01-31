Переводы через СБП увеличились в два раза

В 2024 году объем и число операций по Системе быстрых платежей (СБП) выросли в два раза по сравнению с результатами 2023 года.

Всего через СБП прошло 13,4 млрд транзакций на 69,5 трлн рублей. В последнем квартале 2024 года каждый день пользователи проводили 45 млн операций, тогда как годом ранее — только 26 млн. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Каждая четвертая операция — оплата товаров или услуг. К концу года 5 из 10 россиян начали выбирать платежи через СБП. К началу 2025 года число предприятий, которые принимают такую оплату, выросло до 2,2 млн.