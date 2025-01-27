3 способа оплаты услуг самозанятых: как оформить расчеты, риски 

Способы выплат вознаграждения самозанятым
Заказчик выплачивает вознаграждение самозанятому после того, как услуга полностью или частично оказана. Это зависит от того, что прописано в договоре.
Для оплаты есть три способа:
наличными;
переводом на карту или электронный кошелек;
через специальные сервисы или платформы сотрудничества с плательщиками НПД.
Оплата наличными
При очной встрече заказчик может передать деньги наличными. Тогда исполнитель должен сразу передать заказчику чек.
Например. В офисе сломался компьютер. Вызвали мастера-самозанятого, стоимость ремонта составила 6 000 руб. Договор заключать необязательно, так как предоставление услуги и оплата прошли сразу.
После ремонта исполнитель подписал акт, получил оплату, сразу сформировал чек через приложение «Мой налог» и отправил его на электронную почту заказчика. На основании акта об оказанных услугах бухгалтер заказчика может включить 6 000 руб. в расходы, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. На сумму вознаграждения не нужно начислять НДФЛ и страховые взносы.
Безналичный расчет
Организации и ИП оплачивают услуги самозанятых переводом на банковский счет исполнителя, к которому привязана его карта. Если сделать перевод по номеру карты, есть вероятность, что у банка возникнут вопросы относительно платежа. Финансовое учреждение может потребовать документы, которые подтверждают сотрудничество с самозанятым, например, договор.
После оплаты самозанятый должен выдать чек заказчику до 9 числа месяца, следующего за месяцем, когда была оказана услуга. В чеке указывают дату перевода вознаграждения.
Например. Компания привлекла IT-специалиста для установки пяти компьютерных программ. Услугу он предоставлял в течение четырех дней и закончил 17 января. Вознаграждение ему компания перевела в этот же день. Чек самозанятый отправил 2 февраля, в котором указал: «Оплата за установку пяти компьютерных программ» и дату оплаты 17 января.
Оформление платежки на выплату самозанятого
Чтобы избежать проблем с банком или ФНС, нужно правильно составлять платежные поручения для самозанятых. Банк имеет право временно заблокировать подозрительные транзакции и затребовать подтверждающие документы. Также налоговики внимательно следят за платежами. Не пишите в назначении платежа «Выплата заработной платы» — ФНС может посчитать, что договор ГПХ скрывает трудовые отношения.
В «Назначении платежа» подробно укажите основание для перечисления денег: номер договора и конкретные услуги.
Правильно: «Оплата по договору от 17.01.2025 за установку 5 компьютерных программ».
В платежке заполняйте именно те поля, которые соответствуют типу оплаты со стороны заказчика, так как документ еще может использоваться для уплаты налогов или займа. Для самозанятого физлица в строке 20, где указывается получатель средств, пропишите код «1». Этот код предназначен для перевода выплат физлицам по ГПХ.
Если деньги перечисляют самозанятому ИП, перевод можно сделать на расчетный счет. Тогда код указывать не нужно.
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Перевод денег через платформы для сотрудничества с самозанятыми
При сотрудничестве с плательщиками НПД, особенно в случае большого количества исполнителей, сложно отследить наличие и правильность всех документов, актуальность статуса самозанятого. Упростить задачу помогает автоматизация этих процессов через специальные онлайн-платформы.
Через сервис «Бизнес» от Самозанятые.рф можно безопасно проводить выплаты на карты любых банков России. Перед оплатой сервис автоматически проверяет статус самозанятого, что существенно упрощает работу заказчика.
Подтверждение выплаты
Чек — это обязательный документ при сотрудничестве с плательщиками НПД. Он подтверждает выплаты вознаграждений. Если у компании нет чека, то подтвердить расходы и уменьшить налоговую базу не получится (п. 8–10 ст. 15 закона № 422-ФЗ).
Если самозанятый аннулировал чек или не выдал его заказчику, тогда ФНС решит, что оплата прошла обычному физлицу. Заказчику придется оспаривать ситуацию, чтобы не уплачивать НДФЛ и страховые взносы.
Если исполнитель выдал чек, а потом аннулировал его и не вернул оплату, заказчик может принять расходы к учету. Это подтверждает ФНС в своем письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@.
Договор и акт об оказании услуг
Правильно оформленный ГПД помогает подтвердить законность сотрудничества с исполнителем, если у налоговой или банка возникнут вопросы.
Не оформляют договор в двух случаях:
Сумма сделки меньше 10 тыс. руб. и обе ее стороны — физлица (ст. 161 ГК).
Сделка исполняется в момент совершения (ст. 159 ГК).
Акт не относится к обязательным документам, но он подтверждает отсутствие претензий сторон друг к другу и сдельность отношений. В акте прописывают всю информацию по оказанию услуги и ответственность двух сторон.
Лимиты на выплаты вознаграждений
При расчете наличными выплата не должна составлять более 100 тыс. руб. по каждому договору (указание ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У). При оплате в иностранной валюте наличными лимит также составляет 100 тыс. руб. по текущему курсу. Эти условия действуют, только когда вознаграждение предоставляется плательщику НПД со статусом ИП, если самозанятый физлицо, то ограничений по выплатам нет.
За превышение лимита полагается штраф в размере по ст. 15.1 КоАП: для организаций — 40–50 тыс. руб., для ИП — 4–5 тыс. руб.
При осуществлении расчетов безналичными платежами нет ограничений на сумму вознаграждения. Но для самозанятых есть ограничение по годовому доходу — 2,4 млн руб. Если эта сумма превышена, исполнитель теряет право на применение НПД до окончания календарного года.
Заказчик может продолжать работать с ним как с физлицом, не имеющим специального статуса, и будет обязан уплачивать НДФЛ и страховые взносы. При неуплате налогов заказчику грозит штраф и пени за задержку платежей по налогам и взносам. В случае с самозанятыми ИП ситуация другая. Если самозанятый ИП теряет статус НПД, то налоги и взносы он продолжает оплачивать самостоятельно.
Заказчику сложно контролировать общий доход самозанятого, а запрашивать справку НПД получается не всегда. Поэтому рекомендуем при составлении договора указать, что исполнитель должен сообщить заказчику о потере статуса самозанятого и нести за это ответственность.
Подведем итоги
Перед оплатой заказчик решает, как будет производить выплаты: наличными, безналичными или через спецплатформы. Если оплата не наличными, нужно запросить реквизиты карты и номер счета. Можно попросить у плательщика выслать счет на оплату — это упростит работу бухгалтеру и будет еще одним доказательством выплаты вознаграждения. Перед переводом денег убедитесь, что статус самозанятого у исполнителя актуален.
Затем составляется платежка и передается в банк. Можно отправить платежку сразу с договором, чтобы у банка и ФНС не возникло вопросов по налогам, так как в договоре видно, что заказчик сотрудничает с плательщиком НПД.
После получения средств заказчик должен получить чек от самозанятого. Следует проверить корректность данных в документе, так как только на основании чека организация может учесть расходы на исполнителя в налоговой базе.
Платформа Самозанятые.рф помогает упростить работу с внештатниками. Через нее можно быстро оплатить услуги, даже если самозанятых много. Платформа позволяет легко сформировать счета и чеки, проверить статус самозанятых.
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