3 способа оплаты услуг самозанятых: как оформить расчеты, риски 

Например. Компания привлекла IT-специалиста для установки пяти компьютерных программ. Услугу он предоставлял в течение четырех дней и закончил 17 января. Вознаграждение ему компания перевела в этот же день. Чек самозанятый отправил 2 февраля, в котором указал: «Оплата за установку пяти компьютерных программ» и дату оплаты 17 января.

После оплаты самозанятый должен выдать чек заказчику до 9 числа месяца, следующего за месяцем, когда была оказана услуга. В чеке указывают дату перевода вознаграждения.

Организации и ИП оплачивают услуги самозанятых переводом на банковский счет исполнителя, к которому привязана его карта. Если сделать перевод по номеру карты, есть вероятность, что у банка возникнут вопросы относительно платежа. Финансовое учреждение может потребовать документы, которые подтверждают сотрудничество с самозанятым, например, договор.

Чтобы избежать проблем с банком или ФНС, нужно правильно составлять платежные поручения для самозанятых. Банк имеет право временно заблокировать подозрительные транзакции и затребовать подтверждающие документы. Также налоговики внимательно следят за платежами. Не пишите в назначении платежа «Выплата заработной платы» — ФНС может посчитать, что договор ГПХ скрывает трудовые отношения.

В «Назначении платежа» подробно укажите основание для перечисления денег: номер договора и конкретные услуги.

Правильно: «Оплата по договору от 17.01.2025 за установку 5 компьютерных программ».

В платежке заполняйте именно те поля, которые соответствуют типу оплаты со стороны заказчика, так как документ еще может использоваться для уплаты налогов или займа. Для самозанятого физлица в строке 20, где указывается получатель средств, пропишите код «1». Этот код предназначен для перевода выплат физлицам по ГПХ.

Если деньги перечисляют самозанятому ИП, перевод можно сделать на расчетный счет. Тогда код указывать не нужно.