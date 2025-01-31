🐩 Будет ГОСТ для путешествующих с домашними питомцами туристов

Департамент проектов в сфере гостеприимства Роскачества завершил работу над стандартом для путешествующих с домашними питомцами туристов — Pet Friendly.

В дальнейшем планируется перевести стандарт в статус ГОСТа. Такое предложение уже включено в План национальной стандартизации на 2025 год.

В его разработке также приняли участие Союз общественных кинологических организаций — Российская кинологическая федерация, Центр изучения питания и благополучия животных, Ассоциация людей с аллергическими заболеваниями и атопическим дерматитом, АО ТГК «Вега», ООО «Четыре Лапы», ООО «Собакин город».

«Стандарт направлен на адаптацию инфраструктуры средств размещения для гостей, которые проводят отдых со своими питомцами. Он предусматривает возможность выделения части номерного фонда и общественных зон для комфортного пребывании не только гостей с домашними любимцам, но и путешествующим без животных», — объяснила замруководителя Роскачества Юлия Михалева.

Помимо номерного фонда, требования стандарта распространяются на информационно-техническое обеспечение, общественные зоны, услуги и персонал.

Средства размещения (гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги), прошедшие добровольную сертификацию, получат возможность разместить на своем объекте и сайте специальный знак Pet Friendly, который сейчас разрабатывает Роскачество.

Pet Friendly-отели также должны будут разместить на своем сайте политику средства размещения по отношению к гостям с животными и правила проживания с ними.

Гостям при заселении будет необходимо заполнить специальную анкету и предоставить ветеринарный паспорт питомца.

В зоне приема и размещения гостей средства размещения предоставят миски с питьевой водой для животных, а в зоне отдыха и ожидания разместят лежанки. Вблизи гостиницы или на ее территории обеспечат зону для выгула питомцев. Номера оснастят дополнительным местом для животного, мисками для воды и корма, пакетами для уборки.

Персонал, контактирующий с гостями, которые отдыхают с домашними любимцами, должен знать и соблюдать правила обращения с животными и основы санитарно-гигиенических и ветеринарных требований.

Будет рекомендация, чтобы в средстве размещения предоставлялись дополнительные услуги: зооняня, выгул животных, спа и груминг.