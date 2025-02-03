До конца февраля организациям надо уплатить имущественные налоги

При этом до 25 февраля надо сдать уведомление по ЕНП на эти налоги (кроме налога на имущество по среднегодовой стоимости).
В уведомление войдет налог на имущество по кадастровой стоимости, а налог по среднегодовой стоимости будет указан в декларации, которую также надо сдать до 25 февраля.
Пока налоговики еще не сформировали сообщения об имущественных налогах за 2024 год. Организации, у которых есть льготы по этим налогам, могут направить в ФНС заявление о льготах, сообщает региональное УФНС.
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