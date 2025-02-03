Какие налоговые риски есть у селлеров на маркетплейсах: расскажем на бесплатном вебинаре!

При торговле на маркетплейсах селларам нужно быть готовыми к проверкам со стороны ФНС.

ФНС активно взялась за селлеров, мероприятия налогового контроля совершенствуются, ужесточается борьба с дроблением бизнеса. Что может вызвать внимание налоговиков при торговле на маркетплейсах, расскажет адвокат и налоговый эксперт на бесплатном вебинаре «Налоговые особенности и риски торговли на маркетплейсах». Он состоится 4 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре рассмотрим:

Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами. Проверки ФНС селлеров: что проверяют. Спорные вопросы налогообложения селлеров. Селлеры и миграция в льготные регионы. АУСН и маркетплейсы 2025.

Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

Ждем вас на вебинаре 4 февраля в 11:00 мск!