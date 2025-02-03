Какие налоговые риски есть у селлеров на маркетплейсах: расскажем на бесплатном вебинаре!

ФНС активно взялась за селлеров, мероприятия налогового контроля совершенствуются, ужесточается борьба с дроблением бизнеса. Что может вызвать внимание налоговиков при торговле на маркетплейсах, расскажет адвокат и налоговый эксперт на бесплатном вебинаре «Налоговые особенности и риски торговли на маркетплейсах». Он состоится 4 февраля в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре рассмотрим:
Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.
Проверки ФНС селлеров: что проверяют.
Спорные вопросы налогообложения селлеров.
Селлеры и миграция в льготные регионы.
АУСН и маркетплейсы 2025.
Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
Ждем вас на вебинаре 4 февраля в 11:00 мск!
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