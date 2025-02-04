👌 Нулевые компании могут не сдавать единую упрощенную декларацию за 1 квартал 2025 года

Об этом сообщает региональное УФНС.
При возникновении права на сдачу ЕУД после 01.01.2025 декларация подается однократно в следующие сроки:
по налогу на прибыль – до 20 апреля года, следующего за тем, в котором последний раз было движение денег на счетах в банках или объект налогообложения;
по остальным налогам – до 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за периодом, в котором последний раз было движение денег на счетах в банках или объект налогообложения;
для вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных ИП – до 20-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором была создана организация (зарегистрирован ИП).
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