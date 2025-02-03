Доля россиян с доходами свыше 100 тысяч рублей достигла максимальных значений

Больше 100 тысяч рублей в месяц получает 11,4% россиян, при этом 13,8% зарабатывают от 19 до 27 тысяч.

По итогам 2023 года доля россиян с ежемесячным доходом больше 100 тыс. рублей выросла до 11,4%. Это максимальное значение за все время наблюдений.

Для сравнения, в 2022 году доля тех, кто получает больше 100 тыс. рублей, составляла 8,3%. В 2023 году доходы от 60 до 100 тыс. рублей были у 18,5% россиян, тогда как год назад — у 16,2%. Об этом пишут «РИА Новости».

Число тех, кто зарабатывает до 45 тыс. рублей, стало на 6% меньше, в общем объеме это 55,7%. От 27 до 45 тыс. рублей получали 26,2%, от 19 до 27 тыс. — 13,8%, от 10 до 19 тыс. — 12,5%, а меньше 10 тыс. зарабатывают 3,2%.

Согласно данным Росстата, в 2023 году реальные доходы жителей страны выросли на 5,8%.