👀 Оплату по биометрии могут запустить в сферах образования и здравоохранения. Пояснения от финтех эксперта

Чтобы сделать платежи безопаснее и удобнее, банки будут принимать оплату по биометрии и внедрять токенизацию. В том числе в регионах и государственных сервисах.

В 2025 году платежные технологии будут активнее внедрять биометрию и токенизацию. Биометрия позволяет идентифицировать личность через физические характеристики, например, с помощью отпечатков пальцев, голоса или лица. В России уже действует Единая Биометрическая Система (ЕБС), с помощью которой банки могут идентифицировать клиентов удаленно, упрощая тем самым открытие счетов и получение кредитов. Это повышает безопасность процесса, так как биометрические данные сложнее подделать, чем пароли или коды.

«Есть все основания предполагать, что биометрические технологии будут интегрированы в еще более широкий спектр услуг, включая здравоохранение, образование и государственные сервисы, а инфраструктура биометрических платежей будет распространяться в регионах», — сказал «Клерку» директор управления продуктов Paygine Роман Тихонов.

Токенизация преобразует чувствительные данные, например, персональные данные, в их эквивалентны (токены). Токен — это уникальный идентификатор, который не имеет смысловой связи с оригинальной информацией, что делает его бесполезным для злоумышленников, даже если они получат к нему доступ. Таким образом токенизация обеспечивает высокий уровень безопасности транзакций, предотвращая утечку данных.

«Также благодаря токенизации для оплаты можно использовать умные часы, браслеты, кольца и даже ювелирные изделия, которые могут быть оснащены NFC-технологией или другими методами безопасной передачи токенов», — объяснил Роман Тихонов.

Токенизация не только повышает безопасность, но и расширяет возможности использования платежных инструментов, делая процесс оплаты более интегрированным в повседневную жизнь и адаптированным к различным жизненным ситуациям.