Маркетплейсы будут выдавать российские товары на первых 5 позициях в результатах поиска

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому маркетплейсы будут обязаны обеспечить показ товаров, произведенных в РФ, на первых 5 позициях в своих каталогах либо в поисковой выдаче.
«Данное предложение обусловлено необходимостью предоставления преимуществ отечественным производителям товаров, увеличения объемов производств и реализации их продукции, стимулирования развития отечественной промышленности, повышения конкурентоспособности отечественных товаров и, как следствие, повышения занятости населения и налоговых поступлений в бюджеты Российской Федерации разных уровней», — сказано в пояснительной записке.
Определить критерии отечественной продукции и особенности локализации производства предстоит кабмину.
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