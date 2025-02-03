Маркетплейсы будут выдавать российские товары на первых 5 позициях в результатах поиска

Чтобы поддержать отечественных производителей и нарастить поступления в бюджет, депутаты хотят отдать 5 первых позиций в поисковой выдаче только товарам из РФ.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому маркетплейсы будут обязаны обеспечить показ товаров, произведенных в РФ, на первых 5 позициях в своих каталогах либо в поисковой выдаче.

«Данное предложение обусловлено необходимостью предоставления преимуществ отечественным производителям товаров, увеличения объемов производств и реализации их продукции, стимулирования развития отечественной промышленности, повышения конкурентоспособности отечественных товаров и, как следствие, повышения занятости населения и налоговых поступлений в бюджеты Российской Федерации разных уровней», — сказано в пояснительной записке.

Определить критерии отечественной продукции и особенности локализации производства предстоит кабмину.