Новые блоги на «Клерке» в январе: сервис командировок, работа с дебиторкой и новые возможности в автоматизации

Каждый месяц на «Клерке» компании заводят свои блоги, в том числе чтобы повысить доверие и интерес аудитории к своему бизнесу.

Trivio — сервис, который поможет организовать командировки. В своих блогах эксперты рассказывают, как учитывать новый налог в командировочных расходах, как сильно подорожают поездки в 2025 году.

Кономика — платформа для работы с дебиторской задолженностью. Занимаются вопросами, связанными с выкупом долгов и финансированием бизнеса.

Финлид — продукт для автоматизации работы аутсорсеров от банка Точка. Эксперты без офисов и бюрократии создают продукты, которые помогают предпринимателям и предприятиям избавиться от рутины и вести дела более эффективно.

На каждый блог можно подписаться, а еще о каждой компании можно оставлять отзывы в рейтинге. В нашем рейтинге только честные отзывы и комментарии, которые никто не удаляет!