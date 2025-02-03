Открываем запись на новый курс профпереподготовки «Главбух на УСН — 2025»

В 2025 году работать на УСН стало сложнее — теперь упрощенцы должны платить НДС, сдавать новую декларацию и т. д. Сами предприниматели уже не справляются с новыми задачами, поэтому спрос на бухгалтеров продолжает расти. Получите необходимые знания, чтобы расширить круг клиентов, доказать работодателю свою ценность и получить должность главбуха.

В 2025 году упрощенцы стали плательщиками НДС, у них появились новые обязанности по расчету налога и заполнению декларации по новой форме. Быстро перестроиться под новые правила сложно даже опытным бухгалтерам, тем более — собственникам бизнеса. Поэтому они все чаще начали обращаться к профессионалам — воспользуйтесь моментом!

Освойте все необходимые инструменты для уверенной работы на УСН по всем нормам 2025 года на нашем новом курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН – 2025». С новыми знаниями вы сможете вырасти до главбуха, расширить круг клиентов и консультировать упрощенцев.

Что в программе

С помощью лучших экспертов-практиков в сфере УСН мы разработали расширенную программу, которая позволит вам всего за 4 месяца освоить все необходимые и актуальные инструменты, чтобы решать любые задачи 2025 года на УСН без проблем.

Это большой курс профпереподготовки, для которого мы записали более 150 новых видеоуроков, составили конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами, чтобы вы всегда могли вернуться к нужной теме и повторить то, что уже прошли.

Программа ориентирована на практику, поэтому все знания, которыми будут делиться наши эксперты, вы сразу будете отрабатывать на реальных задачах.

На протяжении всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, а на регулярных онлайн-встречах с преподавателями вы сможете обсуждать ситуации, с которыми столкнулись уже на практике.

Чему научитесь

Вы разберетесь в особенностях учета на УСН в 2025 году, сможете комфортно работать с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ.

У вас будут самые востребованные знания, которые есть далеко не у каждого специалиста. Вы узнаете, как отвечать на требования ИФНС, избежать обвинений в дроблении, работать с НДС на УСН, рассчитывать НДФЛ и страховые взносы, заполнять без ошибок новые формы деклараций, проходить налоговые проверки и сотрудничать с самозанятыми безопасно.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас идет ранняя запись на обучение. Успейте купить курс по специальной цене, которая действует только для учеников первого потока!

Старт обучения 21 февраля.

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