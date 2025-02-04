В местности с плохим интернетом можно пробивать кассовые чеки без передачи их через ОФД

Если организация ведет деятельность в местности отдаленной от сетей связи, то можно не передавать данные в ФНС через ОФД.

Такое разъяснение дает эксперт Контур.Маркета.

В данной ситуации ККТ использовать нужно, чеки покупателям выдавать нужно, но заключать договор с ОФД и передавать чеки в налоговую через интернет необязательно.

При этом когда закончится срок действия ФН в кассе, накопитель нужно закрыть и передать данные в ИФНС самостоятельно.

Перечень местностей, удаленных от сетей связи, утверждают региональные власти.

Если ваша местность входит в такой перечень, то можно использовать кассу в автономном режиме.

Если вашего населенного пункта в перечне нет, то ОФД подключить нужно.