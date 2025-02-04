В местности с плохим интернетом можно пробивать кассовые чеки без передачи их через ОФД

Такое разъяснение дает эксперт Контур.Маркета.
В данной ситуации ККТ использовать нужно, чеки покупателям выдавать нужно, но заключать договор с ОФД и передавать чеки в налоговую через интернет необязательно.
При этом когда закончится срок действия ФН в кассе, накопитель нужно закрыть и передать данные в ИФНС самостоятельно.
Перечень местностей, удаленных от сетей связи, утверждают региональные власти.
Если ваша местность входит в такой перечень, то можно использовать кассу в автономном режиме.
Если вашего населенного пункта в перечне нет, то ОФД подключить нужно.
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