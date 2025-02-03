С февраля в статотчетности есть два основных новшества

Они касаются отчета по форме № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» и статформы № П-4 о численности и зарплате работников.

Работодатели теперь по-новому сдают отчет по форме № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате». С отчета за январь 2025 его подают в территориальный Росстат все организации до 2-го рабочего дня после отчетного периода.

То есть первый такой отчет нужно успеть подать 3 февраля (не касается субъектов малого предпринимательства). Про заполнение этой формы — приказ Росстата от 03.12.2024 № 595.

Также поменяли статформу № П-4 о численности и зарплате работников и правила ее заполнения для отчета с 1 февраля. Сведения направляют с 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного месяца (квартала). Новый регламент — в приказе Росстата от 16.12.2024 № 647.