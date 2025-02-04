Для продления патента иностранец должен уплатить фиксированный НДФЛ заранее

Для иностранцев срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа.

В противном случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который уплачен фиксированный НДФЛ.

Уплатить НДФЛ иностранный работник должен до дня начала срока, на который выдается, продлевается, переоформляется патент.

Таким образом, уплата фиксированного авансового платежа по НДФЛ для продления срока патента должна быть до числа, которое указано в патенте в качестве даты его выдачи.

Такое разъяснение дает Минфин письме от 02.12.2024 № 03-04-05/120918.