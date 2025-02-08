Что мешает россиянам делать сбережения: результаты опроса

Свыше двух третей россиян (70%) хотят копить и регулярно отправляют часть дохода в сбережения. Треть респондентов признались, что пока не откладывают, потому что им сложно управлять расходами.

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Люди говорят, что им сложно управлять расходами (72%) и не хватает для этого информации (11%).

Чаще всего россияне откладывают деньги, чтобы создать финансовую подушку безопасности.

19% озвучили, что накопили сумму, превышающую 1 млн рублей.

Это итоги исследования СберНПФ и Выберу.ру, они есть в распоряжении «Клерка».

Более трети (36%) откладывают до 10% дохода каждый месяц. А 64% участников опроса заявили, что отправляют в сбережения свыше 10% ежемесячного дохода.

Почти каждый пятый (19%) накопил до 100 тыс. рублей, треть (33%) — до 300 тысяч. У 41% опрошенных в сбережениях оказалось свыше 300 тыс. рублей. Из них 19% озвучили суммы, превышающие 1 млн, что говорит о развитой финансовой дисциплине и долгосрочном планировании.

«Когда человек сформировал подушку безопасности на 3-6 ежемесячных расходов, свободные средства стоит направлять в долгосрочные сбережения и инвестировать. Так возвратность вложений будет больше, а налоговая нагрузка на деньги — меньше», — рассуждает исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.

Менее трети (30%) опрошенных пока не начинали копить. Люди говорят, что им сложно управлять расходами (72%) и не хватает для этого информации (11%).

«По себе знаю, что учет и анализ расходов может занимать много ресурсов. Мобильные приложения банков помогают автоматизировать этот процесс. Чтобы быстро найти статьи, в которых прячутся “расходы-паразиты”, обратите внимание на категории “Остальное”, а также покупки в супермаркетах», — рассказывает эксперт.

Россияне уже откладывают или хотят откладывать на разные цели. В этот список попали ремонт жилья (19%), путешествия (17%), покупка автомобиля, а также образование для себя или детей (по 14% соответственно). Еще 23% хотят создать финансовую подушку безопасности.

Опрос проводился в конце 2024 года. В исследовании участвовали 2 500 пользователей из всех регионов России.