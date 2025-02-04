Что изменилось в декларации по налогу на имущество

До 25 февраля компаниям надо сдать декларацию по налогу на имущество. Она новой формы.

В региональном УФНС рассказали об особенностях заполнения титульного листа крупнейшими налогоплательщиками.

По строке «Представляется в налоговый орган (код)» — указывают код налогового органа по месту учета налогоплательщика в качестве крупнейшего.

По строке «по месту нахождения (учета) (код)» — указывают значение 213/216, то есть код представления декларации по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.

По строке «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» — указывают код налогового органа по месту нахождения объекта налогообложения. При этом указывается код территориального налогового органа по месту нахождения недвижимости.

Про новые коды для декларации по налогу на имущество мы рассказывали тут.