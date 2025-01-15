Утвердили новые коды для декларации по налогу на имущество

Опубликован приказ ФНС от 03.12.2024 № ЕД-7-21/1094@.

Коды такие:

2010345 – для линий электропередач, трансформаторных подстанций;

2010346 – для солнечных электростанций.

Напомним, за 2024 год надо сдавать декларацию по налогу на имущество по новой форме. Об этом мы рассказывали тут.

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