Бухгалтер должен засчитывать аванс в счет оплаты поставленных товаров

Чтобы не искажать бухгалтерскую отчетность и не допускать ошибок, следует считать полученный по договору аванс исполнением обязательств по оплате товаров.

Бухгалтерская отчетность должна давать полное и достоверное представление о финансовом положении компании, о результатах ее деятельности и изменениях в сфере финансов. Однако нередко встречаются ошибки, которые не позволяют подготовить такие отчеты. Например, когда компания не зачитывала полученный аванс в счет исполнения обязательств покупателя по оплате отгруженных товаров.

Аванс считается исполнением обязательств, и его нужно включать в оплату товаров в хронологическом порядке и вести учет по договору в целом. Иначе произойдет ошибка — бухгалтер при составлении баланса искусственно завысит строки 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность».

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Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. На что нужно обратить внимание перед составлением годовой отчетности:

учетная политика;

инвентаризация активов и обязательств;

правильность формирования и списания резервов;

сверка с контрагентами;

правильность оформления первичных документов;

исправления в учете и отчетности;

реформация баланса.

2. Топ-5 ошибок в отчетности:

состав бухотчетности;

отсутствие раскрытия информации или неполное раскрытие информации о связанных сторонах;

ошибки в применении ФСБУ 25 Аренда;

ошибки в применении ФСБУ 6 Основные средства и 26 Капвложения;

неправильное исправление ошибок предшествующих периодов.

3. Исправление ошибок в учете в соответствии с ПБУ 22/2010.

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Ждем вас на вебинаре 18 февраля в 11:00 мск!