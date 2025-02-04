ФСБУ и отраслевые стандарты бухучета обязательны к применению

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.10.2024 № 07-01-09/101262.
Таким образом, надо смотреть в конкретном ФСБУ перечень исключений, когда данный стандарт не применяется.
Перечень всех ФСБУ и ПБУ смотрите здесь.
Отметим, что рекомендации в области бухучета, принимаемые в целях правильного применения ФСБУ, а также распространения передового опыта ведения бухучета, применяются организациями на добровольной основе. Об этом напоминал Минфин в письме от 15.01.2024 № 07-01-10/1871.
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