ФСБУ

ФСБУ и отраслевые стандарты бухучета обязательны к применению

Если федеральным и отраслевым стандартом бухучета не предусмотрено иное, то он является обязательным к применению.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.10.2024 № 07-01-09/101262.

Таким образом, надо смотреть в конкретном ФСБУ перечень исключений, когда данный стандарт не применяется.

Перечень всех ФСБУ и ПБУ смотрите здесь.

Отметим, что рекомендации в области бухучета, принимаемые в целях правильного применения ФСБУ, а также распространения передового опыта ведения бухучета, применяются организациями на добровольной основе. Об этом напоминал Минфин в письме от 15.01.2024 № 07-01-10/1871.

В 2025 году в силу вступят три новых ФСБУ, которые обязательно нужно учитывать при ведении бухучета. Научим применять действующие стандарты без ошибок, а также поможем разобраться во всех нюансах новых ФСБУ на онлайн-курсе «Стандарты бухгалтерского учета-2025: восемь ФСБУ». Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 4 200 рублей вместо 12 790 рублей.

Начать дискуссию