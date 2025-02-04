Переводы мигрантов за рубеж могут обложить пошлиной в 3%

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил облагать денежные переводы мигрантов за границу пошлинами.

«Если ввести пошлину 3%, казна получит с переводов только в две страны — Киргизию и Узбекистан — свыше 45 млрд рублей. Неужели нам такие деньги не нужны? Будем готовить законодательную инициативу и вносить в Госдуму», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Вопрос о дополнительных комиссиях на денежные переводы мигрантов за границу обсуждали в 2021 году. Тогда власти отмечали, что из страны выводят огромные средства.