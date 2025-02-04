СПБ Биржа запустила торги ценными бумагами по выходным дням

Торги в выходные дни пока что не пользуются большой популярностью у инвесторов. Они провели только 4,2 тысячи сделок.

Объем первых торгов в выходные дни на СПБ Бирже составил меньше 30 млн рублей. Активность инвесторов оказалась невысокой, они совершили только 4,2 тыс. сделок. Для сравнения среднедневной объем торгов в январе 2024 года составил 289 млн рублей.

Пока что торговать ценными бумагами по выходным могут только пять профессиональных участников рынка, еще 32 подключились к торгам, но в тестовом режиме. Инвесторы могли купить акции 15 эмитентов, среди которых «Газпром», Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Норильский никель» и другие, а также паи биржевого ПИФ «Альфа-Капитал Денежный рынок». Об этом пишет «Коммерсант».

Чтобы увеличить привлекательность торгов и снизить риски волатильности, на бирже установили границы колебания цен. В субботу и воскресенье они не должны выходить за пределы 1,5% от цены на конец торгов в вечернюю сессию пятницы. А также за границы 10% от цены, которая рассчитывается за 30 минут до закрытия основной сессии.

В середине 2025 года Мосбиржа также планирует запустить торги ценными бумагами в выходные дни.