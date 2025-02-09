Как онлайн бесплатно подтвердить отсутствие статуса ИП

Операция занимает всего несколько минут. Платить госпошлину не надо.
Для получения сведений в сервисе надо ввести свой ИНН, при этом регион выбирать не нужно.
Сервис, при отсутствии информации о регистрации, сформирует справку, подписанную УКЭП.
Полученная справка равносильна выданной налоговыми органами на бумаге за госпошлину. Если у вас имеется регистрация ИП, то сервис предложит сформировать выписку из ЕГРИП.
Если вы не знаете свой ИНН, его можно уточнить с помощью сервиса «Сведения об ИНН физлица». Для этого нужно указать Ф.И.О., дату рождения и паспортные данные.
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