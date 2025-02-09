Как онлайн бесплатно подтвердить отсутствие статуса ИП

Онлайн-сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» дает возможность бесплатно получить справку с указанием сведений об отсутствии статуса ИП.

Операция занимает всего несколько минут. Платить госпошлину не надо.

Для получения сведений в сервисе надо ввести свой ИНН, при этом регион выбирать не нужно.

Сервис, при отсутствии информации о регистрации, сформирует справку, подписанную УКЭП.

Полученная справка равносильна выданной налоговыми органами на бумаге за госпошлину. Если у вас имеется регистрация ИП, то сервис предложит сформировать выписку из ЕГРИП.

Если вы не знаете свой ИНН, его можно уточнить с помощью сервиса «Сведения об ИНН физлица». Для этого нужно указать Ф.И.О., дату рождения и паспортные данные.