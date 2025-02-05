В приложениях к листу 02 декларации по налогу на прибыль будут новые строки для доходов и расходов

С отчета за 1 квартал 2025 года надо сдавать декларацию по налогу на прибыль по новой форме.

В новой форме исключены приложения 6, 6а, 6б к листу 02.

В приложения 1 (доходы) и 2 (расходы) к листу 02 добавились новые строки:

107 – для доходов в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе;

108 – для доходов в виде процентов по долговым обязательствам любого вида;

109 – для доходов в виде положительной курсовой разницы;

207 – расходы в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе;

208 – расходы в виде отрицательной курсовой разницы.

Иностранным организациям, осуществляющим деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, декларацию по новой форме нужно представить за первый отчетный период 2026 года.