В приложениях к листу 02 декларации по налогу на прибыль будут новые строки для доходов и расходов

В новой форме исключены приложения 6, 6а, 6б к листу 02.
В приложения 1 (доходы) и 2 (расходы) к листу 02 добавились новые строки:
107 – для доходов в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе;
108 – для доходов в виде процентов по долговым обязательствам любого вида;
109 – для доходов в виде положительной курсовой разницы;
207 – расходы в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе;
208 – расходы в виде отрицательной курсовой разницы.
Иностранным организациям, осуществляющим деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, декларацию по новой форме нужно представить за первый отчетный период 2026 года.
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