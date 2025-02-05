До 31 марта организации должны сдать бухотчетность за 2024 год, иначе оштрафуют

Бухгалтерская отчетность должна быть сдана в ИФНС не позднее 3 месяцев после окончания отчетного периода.

Последний день срока представления годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год – 31 марта 2025 года.

Региональное УФНС предупреждает, что за опоздание со сдачей бухотчетности предусмотрены штрафы:

Нарушение Нормативный акт Штраф для юрлиц Штраф для должностных лиц Нарушение сроков представления документов и иных сведений, предусмотренных НК ст. 126 НК 200 руб. за каждый документ – Непредставление (отказ от представления, представление в неполном объеме или искаженном виде) обязательного экземпляра отчетности в целях формирования ГИР БО ст. 19.7 КоАП РФ от 3 000 до 5 000 руб. от 100 до 300 руб. Непредставление бухотчетности в установленный НК срок либо отказ от ее представления в налоговые органы, а равно представление в неполном объеме или в искаженном виде ст. 15.6 КоАП РФ от 300 до 500 руб. от 100 до 300 руб.