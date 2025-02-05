До 31 марта организации должны сдать бухотчетность за 2024 год, иначе оштрафуют

Последний день срока представления годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год – 31 марта 2025 года.
Региональное УФНС предупреждает, что за опоздание со сдачей бухотчетности предусмотрены штрафы:
Нарушение
Нормативный акт
Штраф для юрлиц
Штраф для должностных лиц
Нарушение сроков представления документов и иных сведений, предусмотренных НК
200 руб. за каждый документ
–
Непредставление (отказ от представления, представление в неполном объеме или искаженном виде) обязательного экземпляра отчетности в целях формирования ГИР БО
от 3 000 до 5 000 руб.
от 100 до 300 руб.
Непредставление бухотчетности в установленный НК срок либо отказ от ее представления в налоговые органы, а равно представление в неполном объеме или в искаженном виде
от 300 до 500 руб.
от 100 до 300 руб.
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