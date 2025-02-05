Портативные рации учитывают в расходах по УСН как материалы

Их учитывают по кассовому методу – в момент расчета с поставщиком.
Расходы на приобретение портативных раций, не относящихся к основным средствам, учитываются в составе материальных расходов по УСН на дату их оплаты.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.11.2024 № 03-11-11/112130.
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