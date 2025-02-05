УСН

Портативные рации учитывают в расходах по УСН как материалы

Затраты на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым имуществом, относятся к материальным расходам при УСН.

Их учитывают по кассовому методу – в момент расчета с поставщиком.

Расходы на приобретение портативных раций, не относящихся к основным средствам, учитываются в составе материальных расходов по УСН на дату их оплаты.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.11.2024 № 03-11-11/112130.

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Ольга Ульянова
Семейный кодекс

Бизнес и несовершеннолетние. Какие ограничения имеются, если в сделке с недвижимостью участвуют несовершеннолетние дети

Статья предлагает читателям разобраться в юридических нюансах и ограничениях, когда в сделке участвуют несовершеннолетние.

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