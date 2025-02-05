Портативные рации учитывают в расходах по УСН как материалы

Затраты на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым имуществом, относятся к материальным расходам при УСН.

Их учитывают по кассовому методу – в момент расчета с поставщиком.

Расходы на приобретение портативных раций, не относящихся к основным средствам, учитываются в составе материальных расходов по УСН на дату их оплаты.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.11.2024 № 03-11-11/112130.